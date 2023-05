Messina, morì dopo un'operazione: due medici condannati anche in appello

La Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna a otto mesi per due medici dell’istituto ortopedico Franco Sgalambrino di Ganzirri. Si tratta di Giancarlo Gemelli e Giacomo Morabito, imputati per la morte di Anna Morabito, 76 anni, deceduta dopo un’operazione alla schiena. La paziente era stata sottoposta nel 2016 a un intervento di cifoplastica vertebrale per un trauma dovuto ad una rovinosa caduta domestica. Dopo l’intervento la donna ha raccontato ai familiari di aver perso la sensibilità alle gambe. Uno scompenso che ha peggiorato il suo quadro clinico. La donna è poi deceduta.

