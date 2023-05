Messina, l'Atm cerca autisti tra 18 e 29 anni: c'è il bando

L’Atm rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all’eventuale assunzione di n.30 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. n.81/2015 art. 44 a tempo pieno ed indeterminato avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di “Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri: "L’Avviso è consultabile su sito istituzionale del Comune sella sezione Informazioni e su quello dell’ ATM".

Si tratta di una ricerca di autisti che abbiano dai 18 ai 29 anni come già accaduto in altre circostanze nell’ultimo biennio. "I candidati risultati formalmente idonei al termine della procedura selettiva andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 24 mesi a decorrere dal momento della prima pubblicazione e composta secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ogni candidato e al mantenimento al momento dell’assunzione dei requisiti previsti. L’Azienda si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria oltre le 30 (trenta) unità previste per eventuali future assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante".

© Riproduzione riservata