Capo d'Orlando, lunedì e martedì rubinetti a secco: guasto alla condotta dell'acqua

Lunedì e martedì Capo d’Orlando per parecchie ore rimarrà senza acqua. Lo ha reso noto l’assessore Carmelo Galipò, spiegando che il motivo è da addebitare ai lavori di riparazione della condotta di adduzione al serbatoio comunale, ubicato ai piedi del monte della Madonna. Così, come scrive Galipò, “Per consentire gli interventi, nelle giornate di lunedì 29 (dalle ore 10.30 alle ore 13.00) e martedì 30 maggio (dalle ore 10.00 alle ore 16.00), verrà interrotta l’erogazione dell'acqua, al fine di ripristinarne la funzionalità della condotta”. I disagi nell’approvvigionamento idrico, come spiega sempre l’assessore potrebbero verificarsi su tutto il territorio comunale e, pertanto, si consiglia di fare scorte d'acqua per le necessità urgenti.”

© Riproduzione riservata