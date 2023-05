A Messina la tavola rotonda su “I porti verdi e la sostenibilità dei trasporti”

Lunedì 29 maggio alle 9, nell’Aula 4 del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, si terrà una tavola rotonda dal tema “I porti verdi e la sostenibilità dei trasporti”, rientrante tra le iniziative European Maritime Day in My Country 2023, patrocinate dalla Commissione Europea.

L’evento, che si inserisce altresì nell’ampio panorama dell’International Focus Programme promosso da ELSA Italia, l’associazione europea degli studenti di materie giuridiche, è stato organizzato grazie alla collaborazione del CUST (Centro Universitario di Studi sui Trasporti).

Porteranno i saluti il direttore del dipartimento, Prof. Alessio Lo Giudice, il presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale, Ing. Mario Mega e la coordinatrice del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Prof.ssa Concetta Parrinello.

Dopo la relazione introduttiva, tenuta dalla Prof.ssa Francesca Pellegrino, Direttrice del CUST, dibatteranno sul tema i Proff. Cinzia Ingratoci, Adele Marino, Federico Franchina e le Dott.sse Emilia Vermiglio e Mariagiulia Previti. Seguiranno gli interventi programmati degli studenti di Elsa Messina, che illustreranno i risultati della loro ricerca. Nel pomeriggio si terrà un incontro presso l’Autorità’ di Sistema Portuale e una visita guidata al porto di Messina.

L’evento si propone di sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale, dei porti, infrastrutture fondamentali per la crescita di un’intera area, ma anche caratterizzate da un pesante impatto sull’ecosistema, a causa dalle elevate emissioni di CO2. In tale quadro, saranno oggetto di approfondimento le misure volte a rendere i porti più green e compatibili con i contesti urbani.

