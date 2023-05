Pace del Mela, chiuso fino al 2 giugno il cavalcavia Malapezza

Il cavalcavia di Malapezza sarà interdetto al transito per alcuni giorni per lavori di manutenzione ordinaria. La chiusura è stata disposta con ordinanza dirigenziale dal responsabile di area del comune Salvatore Campagna. Nel documento si legge che con una nota del 22 maggio il Consorzio Autostrade ha chiesto al Comune di Pace del Mela «l’emissione di un’ordinanza, in maniera tempestiva, per chiusura della via Malapezza in corrispondenza del Calvalcavia n. 6 km 34+951 della Autostrada A20 Messina-Palermo di competenza del Comune di Pace del Mela dalle 7 del 24 maggio alle 17 del 2 giugno per eseguire le lavorazioni necessarie al rifacimento dei giunti in corrispondenza delle Selle Gerber, affinché venga assicurata la pubblica incolumità durante l’esecuzione dei lavori». E così è stato. Inoltre il Cas nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei giunti di dilatazione presenti nei ponti e viadotti dell’Autostrada Messina – Palermo A20, ha comunicato che è stata incaricata l’impresa Ingeos S.r.L. di Acri (Cosenza), per l’esecuzione degli interventi di sostituzione dei giunti del Cavalcavia n. 6 con giunti in elastomero armato con escursione di 50 mm, più cordolo».

Nell’ordinanza viene specificato che la chiusura al transito veicolare e pedonale sarà vigente nell’arco temporale stabilito «e comunque sino a conclusione dei lavori»; ciò, per come evidenziato dal direttore dei lavori, «a fronte di eventuali inconvenienti che dovessero emergere durante il cronoprogramma di esecuzione degli stessi».

