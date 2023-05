Giardini Naxos, uomo scompare nel nulla: il figlio lancia l'allarme

Ore di apprensione a Giardini per la scomparsa di un cittadino, Francesco Borbone, residente nella località naxiota, del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di martedì scorso. A lanciare l'appello è stato Omar Giuseppe il figlio della persona scomparsa.

"Il 23 maggio - spiega Omar Giuseppe - mio padre è uscito di casa, da Giardini, intorno alle 15.30 con la mia auto, una Renault Captur per recarsi in aeroporto (Catania Fontanarossa). Da allora non è rientrato a casa e non abbiamo più sue notizie. Sono state allertate le forze dell'ordine, contattato gli ospedali con esito negativo. Non ha con sé il cellulare".

Omar Giuseppe Borbone si è rivolto all'intero comprensorio per un aiuto alla sua famiglia, nel tentativo di ritrovare il signor Francesco e riportarlo a casa. I familiari si sono rivolti a chiunque potrebbe eventualmente aver visto la persona scomparsa o fosse in grado di fornire informazioni utili al ritrovamento dell'uomo: "Aiutateci. Ci rivolgiamo a tutti. Più siamo e più probabilità abbiamo di trovarlo". La comunità di Giardini ma anche della vicina Taormina ed anche dei centri della vicina Valle Alcantara si sono mobilitati nel tentativo di cercare di arrivare a qualche indizio che possa aiutare le forze dell'ordine nelle indagini avviate per ritrovare il signor Francesco.

