Porto di Milazzo "svenduto"? Il sindaco Midili: "Solo falsità!"

«Una polemica nata sul nulla, anzi sulla diffusione di notizie non veritiere da parte di coloro che non hanno neppure partecipato ai dibattiti in aula consiliare col presidente dell’Autorità di sistema, ing. Mega».

Il sindaco Pippo Midili ieri, parlando ai giornalisti, ha replicato ai consiglieri di minoranza che nei giorni scorsi hanno accusato l’Amministrazione di voler “svendere” il porto di Milazzo dando una destinazione commerciale e non turistica diventando una sorta di scalo merci dei container per i transiti internazionali. Una presa di posizione quella dell’opposizione dopo alcune dichiarazioni dello stesso Mega alla Fiera della logistica di Monaco di Baviera.

«Nulla di vero – ha detto il primo cittadino – e basta leggere il contenuto del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS) per rendersi conto che “il porto di Milazzo svolgerà un ruolo sempre più rilevante per quanto riguarda i traffici energetici e quelli turistici”, con la previsione di “un aumento del traffico croceristico con navi di dimensioni più ridotte che potrebbero toccare mete nuove tra cui Milazzo risulta tra le preferite”.

Inoltre lo stesso DPSS che è stato adottato lo scorso 6 maggio ma che adesso dovrà essere trasmesso ai Comuni interessati per il parere di competenza, prevede la realizzazione di una nuova stazione marittima di fronte ai Molini Lo Presti, al posto dell’attuale inadeguato Terminal imbarco aliscafi, l’allungamento del pontile Eolie e l’ampliamento del molo Marullo sempre nell’ottica di una crescita turistica. Altro che camion e interfaccia di Gioia Tauro!».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata