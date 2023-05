Messina, i “fiumi” di droga nella movida della zona jonica: in appello 18 condanne I NOMI

Si chiude con 17 condanne e 3 assoluzioni il processo d’appello per l’operazione “Alcantara” che nell’aprile del 2022 puntò i riflettori su una vasta rete dello spaccio di droga gestito da due gruppi nei luoghi della movida della zona ionica, tra Taormina, Giardini Naxos, e in alcuni centri della vicina valle dell’Alcantara, in provincia. La sentenza è della prima sezione penale della corte d’appello presieduta dal giudice Alfredo Sicuro da parte dei 22 imputati scelsero il rito abbreviato. In alcuni casi si tratta di “sconti” di pena rispetto al primo grado.

Le condanne

Giovanni Chisari, 5 anni e 10 mesi; Alfredo Mancuso, 6 anni e 10 mesi (in continuazione con una precedente sentenza); Mario Alessandro Cutrufello, 5 anni e 4 mesi; Vincenzo Verga, 4 anni e 8 mesi; Carmelo Maurizio Chisari, 11 anni (in continuazione con una precedente sentenza); Vincenzo Curia, 8 anni, 10 mesi e 20 giorni; Simone Raiti, un anno e 10 mesi; Emanuele Giordano, un anno; Marco Giovanni Condorelli, 3 anni, 9 mesi e 10 giorni; Antonio Cacciola, 3 anni e 7 mesi; Carmelo Coco, 4 anni; Joao Victor Gualberto Amorelli, 2 anni e 20 giorni; Paolo Monforte, un anno, 9 mesi e 10 giorni; Carlo Di Pasquale, un anno, 8 mesi e 10 giorni; Soufiane Ougas, 2 anni, 4 mesi e 20 giorni (in continuazione con una precedente sentenza); Emmanuele Grasso, un anno, 8 mesi e 10 giorni; Gianluca Russo, un anno, 10 mesi e 20 giorni.

