Non solo Ponte, Salvini: "Come uno stalker sulle infrastrutture in Sicilia: pronti 28 miliardi"

«Sto lavorando per recuperare decenni persi in Sicilia e in Italia» ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, intervenendo ad Agrigento a un convegno organizzato da Confcommercio sul turismo e sul tema della fattibilità dell’aeroporto nella Città dei Templi.

«Anni persi - aggiunge - sul tema di strade, autostrade, infrastrutture, porti, ponti e ferrovie. Abbiamo già cantieri aperti in Sicilia per 30 miliardi di euro fra strade, autostrade e ferrovie per collegare le città di questa splendida terra».

Salvini aggiunge: «Il ponte sullo Stretto di Messina è una parte del progetto, stiamo lavorando per ferrovie più veloci e strade più moderne e sicure. Sono venuto da Catania e la strada non è proprio un’autostrada. Il ponte sarà il coronamento dei sogni dei siciliani che ogni anno - aggiunge il ministro - pagano miliardi di euro per il mancato collegamento con la terraferma. In sei mesi miracoli non se ne fanno ma mi sembra che abbiamo dimostrato che volere è potere. Abbiamo tempo, non troppo, per recuperare - qualche decennio perso per l’aeroporto, la superstrada, la ferrovia e l’acqua. Il tema dell’acquami riguarda personalmente, sto lavorando come un matto al ministero sui temi di dighe, condotte, connessioni e fognature che ancora in tante parti della Sicilia non ci sono».

"Stiamo lavorando come matti, fatemi dare tempi certi quando ci sono. Ripeto: ci sono 28 miliardi fra ferrovie, strade e autostrade. Non so se in precedenza ci sia stata una potenza di intervento e di denari di questa portata concentrati sulla Sicilia". E’ quanto ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Catania a margine dell’avvio dei lavori per il nuovo itinerario della Ragusa-Catania. "Ovviamente servono le aziende e servono gli operai, per evitare che come sulla Palermo-Catania ci siano i bandi, ci siano i soldi ma non ci siano gli operai. E quindi stiamo cercando di calibrare tutto per evitare figuracce", ha aggiunto.

