Messina, decine di interventi per pulire le strade. Riaperto anche il porto di Tremestieri

Scampato pericolo, ieri, con il maltempo che ha concesso una tregua dopo essere stato il protagonista del sabato. Il vento e la pioggia, attesi per ieri, non sono arrivati. Nonostante l’allerta rossa avesse fatto temere una pessima giornata. Invece, e non è la prima volta che accade, le previsioni che sono arrivate dal servizio meteorologico della Protezione civile regionale sono state smentite dai fatti. Ieri sono rimasti chiusi, per via dell’ordinanza del sindaco conseguente all’allerta rossa regionale, parchi, ville, cimiteri e anche i mercati all’aperto.

Ma ieri è stato anche il giorno della pulizia delle strade e del ripristino della sicurezza dopo che foglie e rami caduti dagli alberi sferzati da vento, hanno invaso le vie cittadine. Decine e decine gli interventi sabato e domenica di Messina Servizi che, anche su segnalazione della Polizia Municipale (il servizio coordinato dal commissario Giovanni Giardina), hanno consentito di ripulire gran parte delle strade. L’azione forse più complessa nella zona di piazza Casa Pia, in via Chiesa dei Marinai, dove un grosso albero che si trovava in area privata è caduto ostruendo la strada. Altri interventi significativi anche a Villa Dante, dove alcuni grossi rami sono caduti sabato mattina.

Hanno retto invece i grossi pini della Circonvallazione sui quali è in corso una grossa campagna di verifica della staticità e delle condizioni generali dopo il crollo di una pianta a San Licandro a inizio mese. Un controllo generale, andrà fatto, anche sui tanti arbusti che sono stati piantati in questo mesi e che il vento potrebbe aver messo a rischio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata