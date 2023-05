Caso plusvalenze, l'accusa chiede 11 punti di penalizzazione per la Juventus

Undici punti di penalizzazione e 8 mesi di inibizione per i tesserati: è questa la richiesta avanzata dalla Procura federale della Figc nei confronti della Juve, nella nuova udienza della corte di appello federale per il processo plusvalenze, cominciata stamattina. Dopo il ricorso bianconero al Collegio di Garanzia presso il Coni il processo sportivo è tornato alla Corte federale d’appello, chiamata a rimodulare la pena (a gennaio scorso di -15 punti in classifica) chiarendo soprattutto la responsabilità dei vertici non apicali del club nelle sanzioni alla Juventus. All’udienza, che si svolge interamente da remoto, sono collegati la procura federale e i legali juventini, insieme al presidente bianconero, Gianluca Ferrero, oltre che il nuovo collegio della corte, presieduto da Ida Raiola e non da Mario Luigi Torsello come a gennaio scorso.

