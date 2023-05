Ponte, «solo un errore materiale»: UniMe non sarà esclusa dalla stesura della Carta geologica nazionale

L’esclusione dell’Ateneo messinese dalla convenzione tra la Regione siciliana e la Regione Calabria per la redazione del “Foglio Messina-Villa San Giovanni” della Carta geologica nazionale è «legata a un mero errore burocratico-amministrativo». Lo ha chiarito l’Autorità di Bacino della Regione siciliana – che ha stipulato insieme con il Dipartimento Montagna della Regione Calabria e con l’Istituto nazionale Ispra –, dopo che il rettore Salvatore Cuzzocrea aveva chiesto giustamente spiegazioni su quella che sarebbe stata una grave “dimenticanza”. Si parla, infatti, di redigere il nuovo studio geologico riguardante l’area dello Stretto, in vista della costruzione del Ponte. Sarebbe stato assurdo non avvalersi delle competenze e professionalità dell’Ateneo dello Stretto.

«L’Università di Messina, come ho sempre ripetuto, dall’inizio del mio incarico – spiega il rettore –, insieme con tutta la “governance”, lavorerà sul territorio e al servizio del territorio. È la nostra missione e intendiamo portarla fino in fondo mettendo a disposizione le migliori risorse». Il prof. Salvatore Cuzzocrea, che è il presidente della Conferenza dei Rettori italiani, dice di aver parlato con il prof. Giovanni Randazzo, che da anni coordina i rapporti con la Regione siciliana e con l’Istituto superiore per la prottezione e ricerca ambientale, in materie di ambito geologico. «Il prof. Randazzo mi ha assicurato, dopo aver parlato con il dirigente dell’Autorità di Bacino, che l’esclusione dell’Ateneo Messinese è legata a un mero errore burocratico-amministrativo. L’Ispra, nel passato, ha stipulato convenzioni con singole Università, questa è la prima volta che lo fa con due e, considerato che UniMe ha preferito declinare l’offerta di gestione autonoma del “Foglio”, in quanto il Dipartimento di Scienze della Terra è attualmente impegnato su diversi altri fronti, ha ritenuto che potesse essere inserita come sub-contractor invece di co-intestataria della convenzione destinata agli altri due Atenei di Palermo e Catania.

