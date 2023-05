Maltempo a Messina, allerta rossa dalle 16 a tutto domani

Dalle 16 di oggi pomeriggio e sino alle 24 di domenica scatta l'allerta rossa a Messina e in parte della Provincia. Già questa mattina la situazione è stata critica: raffiche di vento a 120 km e più hanno sferzato Messina e la costa tirrenica della Provincia. L'autostrada Messina-Palermoè rimasta chiusa per alcune ore per il crollo di un albero che ha completamente invaso la sede stradale, così come la rete ferroviaria interrotta sempre per le conseguenze del fortissimo vento.

