Giardini, famiglie in piazza contro la chiusura del Ccpm di Taormina

Le famiglie dei bambini del Ccpm, associazioni, enti, amministratori della zona e cittadini hanno sfidato il maltempo e la pioggia, per manifestare in piazza Cacciola a Giardini Naxos contro la paventata chiusura del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina.

Oltre 30 realtà del territorio di tutto l'hinterland, con i rispettivi rappresentanti, si sono dati appuntamento a Giardini, a poca distanza dal presidio ospedaliero San Vincenzo, per chiedere la permanenza a Taormina del Ccpm. Questa protesta è arrivata dopo una raccolta di firme (circa 50 mila) avviata dai genitori dei piccoli pazienti del centro specialistico e anche a seguito dell'appello di Fiorello. La chiusura del Ccpm, almeno per adesso, è stata scongiurata e dopo l'annuncio del 28 aprile scorso, che era stato dato dal governo regionale e che aveva "gelato" le aspettative di tutto il versante orientale della Sicilia ed anche della Calabria, poi è arrivata una marcia indietro del governo Schifani. La convenzione tra Regione e Bambino Gesù di Roma è stata prorogata e così il 31 luglio non ci sarà la chiusura del centro. Ma la proroga, che era stata prospettata per un anno, in realtà è stata disposta soltanto per 6 mesi, sino al 31 dicembre di quest'anno.

