Reddito di cittadinanza a Messina: via ai corsi per i 1200 “percettori” della zona tirrenica

I percettori di reddito di cittadinanza che vivono nel Distretto sanitario D-27 saranno impegnati in attività civica grazie ai progetti predisposti dall’ufficio Piano guidato dal dottor Filippo Santoro. Tali soggetti, ben 1200 persone residenti nei tredici Comuni del distretto, con Milazzo che ha ovviamente il numero maggiore (478 beneficiari), dovranno svolgere attività di pulizia, custodia e piccola manutenzione/lavori manuali su immobili di pertinenza comunale, ivi inclusi gli edifici scolastici. Ma anche servizi per gli anziani e manutenzione delle aree verdi.

Milazzo, in qualità di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D27, ha avviato il corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente per i 1.200 beneficiari del RdC impegnati nei progetti di utilità collettiva ( Puc) nei Comuni del Distretto. Sono state altresì programmate le visite mediche necessarie per consentire l'espletamento delle attività lavorative. «I progetti – spiega lo stesso Santoro – prevedono servizi di supporto alle attività comunali di pulizia e manutenzione aree verdi comunali, custodia e pulizia di aree e edifici pubblici, pulizia strade e spiagge e sostegno alle attività sociali e solidali.

Si apre nuovamente, per il territorio del Distretto di Milazzo, una nuova opportunità di promozione ed inclusione sociale per i soggetti fragili». Ecco il dettaglio delle persone che saranno impiegate in ciascun Comune: Milazzo (478), Condrò (16), Gualtieri Sicaminò (28), Monforte San Giorgio (38), Pace del Mela (84), Roccavaldina (23), San Filippo del Mela (108), S. Lucia del Mela (66), San Pier Niceto (21), Spadafora (96), Torregrotta (132), Valdina (26), Venetico (64). Non riceveranno alcun compenso per l’attività.

