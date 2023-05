Messina, intimidazione a Currò: pochi dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio. Al vaglio le telecamere

«Ho sentito un boato nella notte. Pensavo fosse stato un incidente, e invece era la mia macchina». Non si dà pace Antonio Currò, segretario cittadino di Rifondazione Comunista e membro della segreteria nazionale dell’Unione Inquilini. Si è affacciato al balcone della sua casa di via Natoli e ha visto la sua Ford Fiesta divorata dalle fiamme che mano ignota avevamo appiccato pochi minuti prima. Poco prima delle due di ieri notte è stata l’esplosione dei vetri dell’auto a svegliare la famiglia Currò. Una notte che non potrà dimenticare.

«Mi sento smarrito e non so davvero a cosa pensare» dice il segretario di Rifondazione che esclude che si possa trattare di un errore di persona da colpire, «La mia Fiesta giallo oro, è un pezzo unico». La matrice dell’atto incendiario è ancora al vaglio dei Carabinieri che hanno attivato immediatamente le indagini e che sono interventi insieme ai Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Danneggiata anche l’auto che era parcheggiata accanto a quella di Currò.

«Se devo azzardare un’ipotesi – dice – penso più al mio ruolo nell’Unione Inquilini che a quella in Rifondazione Comunista. Ma non riesco a focalizzare quale possa essere il motivo di questo gesto così grave. Fra l’altro proprio in questi giorni stavamo lavorando alla nuova Casa del Popolo e non ci fermeremo».

Sulla natura dolosa dell’atto non ci sono dubbi. Sul parabrezza sono stati trovati alcuni fiammiferi: la firma del gesto. Nella zona però ci sono diverse telecamere di video sorveglianza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata