Messina, il Mcl ricorda le vittime di mafia: studenti e istituzioni insieme all'ulivo della memoria

Lunedì 22 maggio il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina ritorna alla Rampa Rosa Donato, in via XXIV Maggio, davanti all’aiuola riqualificata e adottata dall’associazione e all'albero di ulivo piantato in ricordo di tutte le vittime della mafia.

Dalle 10.00 studenti degli Istituti “Boer-Verona Trento”, “S. Anna” e “La Farina – Basile” incontreranno alcune Istituzioni Cittadine e testimonial di legalità descrivendo cos’è la legalità per loro attraverso cartelloni, letture, articoli e riflessioni sul contrasto alle mafie.

Saranno presenti per dialogare con i giovani, insieme ai dirigenti di MCL, la presidente del Tribunale di Messina Marina Moleti, il sindaco di Messina Federico Basile, il comandante della Stazione Messina Principale luogotenente C.S. Claudio Cruciani Arcieri e Don Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro.

Un appuntamento che ogni anno il Movimento Cristiano Lavoratori promuove per rinnovare l’impegno dell’organizzazione verso processi di legalità e cittadinanza attiva che partano da una consapevolezza delle nuove generazioni e dalla costruzione di una comunità coesa e orientata allo sviluppo sostenibile.

