Messina, il "Maurolico" re dell'arte oratoria: sbaraglia 100 scuole e vince il torneo "Dire e Contraddire"

Il liceo classico Maurolico vince la finale nazionale del Torneo nazionale 'Dire e contraddire' organizzato dal Consiglio nazionale forense grazie ad un protocollo d' intesa con il ministero della Pubblica istruzione. Ventidue città in gara, centinaia di scuole, un migliaio di studenti in gioco nella fase delle preselezioni e delle selezioni. In vetrina l'arte oratoria e la capacità di convincere con un contradditorio ragionato vicino all'oratoria ciceroniana. Nella finalissima di Roma il Maurolico ha battuto le squadre di Siena e Roma.

