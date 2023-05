Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, si va verso la proroga di un anno

Si va verso la proroga di un anno per la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. A darne notizia il deputato regionale Antonio De Luca: "Si è appena concluso l'incontro tra Asp, Fondazione Ospedale Bambino Gesù e Assessorato alla Sanità. Si va verso la proroga di un anno. Tra poche settimane il reparto avrebbe chiuso e sono felice di aver dato un contributo determinante per mantenerlo aperto. A differenza di altri a me piace lavorare e portare risultati concreti senza specularci su, non mi interessa né il frastuono né lo spettacolo, o ancora peggio campagna elettorale. La battaglia è vinta, ma la guerra per salvare il CCPM di Taormina non si è di certo conclusa e io continuerò a combatterla quotidianamente. Il risultato dell'incontro di stamane, appena giunto, l'ho atteso proprio qui al Sirina, davanti le porte del Centro di eccellenza discutendo con gli operatori e il Direttore Sanitario, Paolo Cardia, del grande lavoro che ci attende. Un grande abbraccio a tutti i piccoli combattenti del Centro e alle loro famiglie".