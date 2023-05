Barcellona, violenza a 12enne: messa alla prova per i due quindicenni responsabili

Il Giudice del Tribunale per i minorenni di Messina, Claudia Bernardo, accogliendo la richiesta dei difensori, al termine del giudizio abbreviato, ha ammesso alla prova con l'affidamento al servizio sociale, con conseguente sospensione del processo penale, per la durata di un anno, con verifica intermedia che avverrà fra otto mesi, i due ragazzi coetanei minorenni di 15 anni, entrambi di Barcellona, accusati di aver compiuto nel pomeriggio dello scorso 7 dicembre, in concorso tra loro, atti di violenza sessuale di gruppo, ai danni di una ragazzina di appena 12 anni che risiede con la sua famiglia in un paese dell'hinterland di Barcellona. Ai due quindicenni si contesta anche di aver diffuso, attraverso il telefonino di uno di essi, il contenuto pedopornografico del filmato effettuato nel luogo appartato nel quale gli stessi ragazzi avevano trattenuto la giovane per farle del male. Violenza di gruppo e produzione di filmato pedo pornografico che sarebbero stati consumati dopo un pomeriggio che i due ragazzi e la vittima avevano trascorso in compagnia della stessa comitiva che si ritrovava quasi ogni giorno nella piazzetta del piccolo paese. Adesso la messa alla prova al servizio sociale – come richiesto dai difensori gli avvocati Diego Lanza, Tindaro Grasso ed Enzo La Torre -, di fatto ha comportato la revoca della misura cautelare della collocazione in comunità (una forma di arresti domiciliari riservati ai minori).

