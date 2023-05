Auto capotta sull’asse viario a Milazzo, donna in prognosi riservata a Messina

Incidente autonomo ieri pomeriggio poco dopo le 16 sull’asse viario pochi metri prima dell’uscita “Marconi” che conduce a Ciantro. Una donna di Pace del Mela, 66 anni ha perso, per cause ancora da accertare, il controllo della propria Peugeot 206, al termine di un tratto rettilineo e il mezzo dopo aver impattato con i new jersey che dividono le due carreggiata si è ribaltato al centro della corsia. Per puro caso in quel momento non stavano transitando altre vetture.

Dopo alcuni minuti con l’aiuto di alcuni automobilisti che nel frattempo erano giunti è stata estratta e soccorsa dai medici del 118. Quindi il trasferimento a Messina in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato diversi traumi tra cui uno facciale.

