Tutti al fianco della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: "Si proceda con la deroga"

"La generosità della sanità siciliana, grazie alla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, sta permettendo a Keola, la bambina che abbiamo fatto arrivare dal Burundi, di vivere la sua 'vita' grazie ad un intervento chirurgico effettuato nelle scorse ore. Oggi, la DC prende atto con soddisfazione che l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, stia lavorando per chiedere una deroga al Ministero della Sanità per far sì che in Sicilia la cardiochirurgia pediatrica di Taormina possa continuare la sua "vita". Deroga, secondo noi, possibile facendo anche presente al Ministero il reale bacino di utenza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina che si estende sia a tutta la Sicilia, ma anche alla Calabria ed oltre. La Democrazia Cristiana farà il possibile affinché il reparto della cardiochirurgia pediatrica di Taormina possa continuare a dare risposte al territorio siciliano, a quello calabro oltre, costruendo un ponte umanitario che dia speranze anche ai bambini del Burundi". Lo dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

