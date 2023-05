“Sinodo e comunicazione”: venerdì e sabato convegno organizzato dall’Ufficio diocesano

“Sinodo e comunicazione” è il tema del convegno organizzato dall’Ufficio diocesano comunicazioni sociali con la Commissione diocesana per il Sinodo che si terrà a Messina venerdì e sabato prossimo in occasione della 57ma Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali che quest’anno si celebra in molti Paesi il 21 maggio. Una due giorni ricca di spunti che coinvolgerà soprattutto i giovani, studentesse e studenti universitari e delle scuole cittadine superiori e secondarie di primo grado, ma anche giornalisti e operatori dell’informazione, a partire dal messaggio di Papa Francesco, sul tema tratto dalla Lettera agli Efesini “Parlare col cuore. Secondo verità nella carità”.

In particolare si rifletterà sull’importanza, come ci ricorda il Papa, di una “comunicazione dal cuore e dalle braccia aperte”, che è una responsabilità collettiva; “Siamo tutti chiamati - afferma Bergoglio - a cercare e a dire la verità con carità”. Il convegno sarà diviso in tre sessioni: “Sinodo e giovani. Ascolto e prospettive future”, “Sinodo e complessità. Accogliere la sfida del cambiamento”, che si terranno venerdì 19 maggio nell’Aula Magna del Rettorato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18; “Sinodo ed ecologia integrale. Ambiente, società, culture. Comunicare in un mondo interconnesso” che si terrà sabato 20 dalle 10 alle 13 al circolo Thalatta.

