Messina, cinque milioni per i viadotti di Giostra realizzati e mai aperti. L'annuncio di Germanà

“Dopo l’incontro - da me promosso - tra il sindaco di Messina, Federico Basile, e il vicepremier Matteo Salvini, su impulso del Mit, il Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro per la delicata situazione dei viadotti denominati “O” e “P” di Giostra. Il progetto esecutivo sarà sviluppato entro il 2023 e i lavori si concluderanno entro il primo trimestre del 2024. Impegno mantenuto, in tempi record, per la messa in sicurezza delle opere e il ripristino delle condizioni di agibilità. Si tratta di due viadotti fondamentali, ma non ancora fruibili, per il collegamento della zona Nord e Sud della città. Ci occuperemo anche di un’altra opera incompiuta: il porto di Tremestieri. Il Ponte si conferma costantemente uno straordinario attrattore di investimenti pubblici e privati: 20 anni fa contribuì al recupero dei fondi da parte della Comunità europea per completare gli ultimi lotti dell’autostrada Messina-Palermo; oggi, fa convergere l’attenzione dal presidente del MAXXI di Roma per una ‘nuova sede’ nella città dello Stretto, e del gruppo FS con investimenti per l’ammodernamento e l’efficientamento della rete infrastrutturale siciliana”. Sono le parole del senatore siciliano della Lega Nino Germanà, che sul Ponte crede fortemente.

