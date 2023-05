Litorale occupato illecitamente a Messina, sequestrata area di 1400 metri

I militari della Capitaneria di Porto di Messina, hanno provveduto al sequestro di un’area di circa 1400 metri quadrati di litorale occupato abusivamente; in tale porzione di spiaggia insistono costruzioni varie non autorizzate oltre la presenza di svariati tipi di rifiuti, alcuni occultati sotto la sabbia.

Il sequestro ha compreso l’intera area prospicente alcuni fabbricati, ubicati in località Giampilieri Marina del Comune di Messina, che con ogni probabilità dovrà essere successivamente bonificata dai rifiuti interrati.

Si constatava la presenza anche di acque reflue, di natura domestica, che probabilmente hanno raggiunto il mare.

Tale attività di polizia marittima rivolta alla repressione dei reati ambientali ha comportato l’iscrizione, sino a questo momento, di una persona nel registro degli indagati.

La Sezione di Polizia Marittima e Difesa Costiera della Guardia Costiera di Messina provvederà ad effettuare una costante campagna di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale al fine di tutelare le coste ed il demanio marittimo in genere da ogni forma di inquinamento.

