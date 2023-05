Il caso di Viviana e Gioele, il tribunale respinge la richiesta di restituzione dei reperti

Il gip Eugenio Aliquò in servizio al tribunale di Patti ha rigettato l'istanza presentata dal legale di Daniele Mondello, tendente al dissequestro di reperti (abiti etc) indossati da Viviana e Gioele il giorno dell'incidente. Dal tribunale di Patti arriva dunque un altro no alla richiesta di riaprire le indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, ritrovati senza vita il 3 agosto del 2020 nelle campagne di Caronia. L'obiettivo della famiglia Mondello era quello di poter condurre ulteriori analisi sui vestiti tramite il medico legale Rita Celli, nominato nel frattempo come nuovo consulente. Ma il caso rimane chiuso dopo la decisione di archiviare tutto presa lo scorso novembre dallo stesso giudice Aliquò su richiesta del pubblico ministero Angelo Cavallo.

