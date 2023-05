Messina Servizi assumerà 94 nuovi operatori. Ecco i bandi appena pubblicati

Sarà pubblicato in giornata il bando attraverso il quale Messina Servizi selezionerà 94 nuovi operatori a tempo indeterminato per il verde pubblico e per la raccolta differenziata. Si tratta, dopo quello del Comune di Messina, di una delle più importanti selezioni degli ultimi anni per assunzioni nel settore pubblico di Palazzo Zanca.

Prevista una prova scritta, oltre alla valutazione dei titoli dei partecipanti. Sono attese non meno di 5000 domande e ci sarà spazio fino al 16 giugno per presentare la propria candidatura. Nei link qui sotto trovate i relativi bandi

55 sono posti per operatori del verde;

5 addetti alla disinfestazione;

10 all’impianto di selezione di Pace e 24 operatori ecologici.

Solo per questi ultimi, il limite di età è di quarant’anni mentre per le altre tre figure i candidati devono avere al massimo 29 anni e quattro mesi.

Il termine per la presentazione delle candidature è di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in formato integrale sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nella sezione SOCIETA’ TRASPARENTE – BANDI DI CONCORSO ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa decorrente dal 17 maggio 2023 ore 13,00 al 16 giugno 2023 ore 13,00

