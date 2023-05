Tari a Messina: famiglie "salve", ma che salasso per le aziende!

Non fa più male del solito la Tari 2023 ai messinesi. O almeno alle famiglie messinesi. Altra storia per i commercianti. La temuta impennata del tributo della Tari non ci sarà e questo non perché i costi per lo smaltimento dei rifiuti non siano cresciuti, anzi sono al massimo storico, piuttosto perché è stata mutata la distribuzione del “peso” economico sui cittadini e sulle aziende.

Rifiuto, quanto mi costi!

La delibera che lunedì prossimo arriverà il commissione bilancio per l’approvazione (in attesa di quella del consiglio, per il momento bloccato dalle elezioni per l’ufficio di presidenza) conterrà due documenti. Uno è il piano economico finanziario, cioè quanto costa il servizio tutto compreso. L’altro è il piano tariffario, cioè come è diviso questo costo nella platea dei messinesi. In linea di principio, il Pef non può essere toccato, o meglio emendato dall’Aula, perchè contiene valori che provengono dalle valutazioni oggettive di chi gestisce il servizio (per la parte fissa) e che discendono da quanto contenuto nei contratti sottoscritti con Messina Servizi. Ma a completare il piano economico finanziario c’è anche una parte variabile che è quella legata, soprattutto ma non solo, ai costi per il trasferimento dei rifiuti negli impianti di trattamento. Ed è questa la voce che più di ogni altro ha fatto schizzare in alto il costo complessivo del Piano.

Per raccogliere e smaltire i rifiuti nel 2023 serviranno 60.593.986 euro contro i 54,1 milioni dell’anno precedente. Si tratta di un aumento secco 6,4 milioni pari all’11,83%. Per entrare nel dettaglio, i costi fissi sono scesi dell’11% ( 19,4 contro 21.8) mentre quelli variabili, e quindi quelli che contengono i fondi per i trasferimento in discarica, sono passati dai 32 milioni del 2022 ai 41,1 del 2023, pari ad un +27,27%. Algebricamente, la differenza è di 6,4 milioni.

Famiglie salve

Nonostante sia lievitata fino a 60,6 milioni la cifra per il capitolo rifiuti che, va ricordato, deve essere del tutto diviso fra tutti i cittadini senza “supporti” del Comune, per le famiglie messinesi non ci sarà un aumento della già cara Tari. Anzi in alcuni casi, ci sarà un lieve ritocco verso il basso.

