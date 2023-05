Fondi per l'efficientamento energetico al Policlinico di Messina, Cuzzocrea ringrazia la Regione

Il Rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, dopo aver sottolineato la assoluta necessità di importanti investimenti nella manutenzione straordinaria e nell’innovazione tecnologica dell’ AOU “Policlinico Gaetano Martino, che rappresenta un punto di riferimento per la sanità siciliana e per le regioni limitrofe, ringrazia il Presidente della Regione Siciliana, Sen. Renato Schifani, l’Assessore alla Salute, dott.ssa Giovanna Volo, e l’Assessore all’Economia, On Marco Falcone, per il grande impegno non solo a cofinanziare con € 8.000.000,00 l’ammodernamento delle sale operatorie del Policlinico di Messina, già finanziate dal MIUR con € 15.000.000,00, ma anche di destinare ulteriori risorse per l’efficientamento energetico.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione che attraverso il dialogo e la programmazione costruttiva si trova sempre una condivisione con il governo regionale che ha dimostrato la massima attenzione per il potenziamento del sistema universitario Regionale,

Il Piano approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 3 maggio, prevede un finanziamento di € 22.347.766,82 per l’efficientamento energetico del Policlinico di Messina.

I suddetti finanziamenti che si aggiungono al finanziamento di € 15.000.000,00 ottenuto dall’Università nell’ambito del PNNR per la realizzazione di 5 sale operatorie, consentirà di ammodernare la struttura ospedaliera e renderla all’altezza di fornire una migliore risposta ai bisogni di salute della popolazione e alle attività didattiche e di ricerca svolte dall’Università.

