Messina, l'Istituto "Verona Trento" protagonista su Rai Radio 1

Sarà il tema del caro affitti per gli universitari, che negli ultimi giorni ha portato decine di studenti a piantare le tende negli atenei di tutta Italia, l'argomento d’apertura della puntata di Tutti in classe, in onda su Rai Radio 1 domani alle 6.30.

Nella seconda parte si parlerà invece di nuove tecnologie e sicurezza informatica con alcuni degli studenti vincitori dei campionati nazionali di robotica conclusi giovedì scorso a Genova e con il professor Silvio Micali, professore di informatica al Mit di Boston, unico italiano ad aver vinto il prestigioso Premio Touring, che riceverà la laurea ad honorem all’Università La Sapienza di Roma. Gli altri ospiti della puntata: Alessia Conti, presidente del Consiglio Nazionale Studenti Universitari (Cnsu) e le ragazze dell’Istituto Verona Trento di Messina.

© Riproduzione riservata