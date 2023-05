Taormina tra le 100 città in cui si mangia meglio al mondo

Taormina è una delle tre località siciliane, insieme a Palermo e Catania, che rientra nella classifica delle 100 città in cui si mangia meglio nel mondo, stilata dal sito “Taste Atlas, local food around the world”, portale gastronomico internazionale che si occupa di cibo e consiglia i luoghi, ovunque nel globo, in cui l’una o l’altra pietanza può rappresentare una scoperta valida.

Sono complessivamente 15 le città italiane che rientrano in questo “club” delle capitali internazionali dell’enogastronomia, e che si sono quindi fatte apprezzare conquistando questo riconoscimento. In questa graduatoria Taormina è al 42esimo posto e precede altre due mete della nostra isola: immediatamente dopo c’è Palermo al 43esimo posto e Catania al 55esimo.

Al primo posto assoluto c’è Firenze, seguita da Roma. Sempre tra le grandi città italiane Napoli si posiziona al quarto posto, Milano a seguire al 10 e poi Venezia (11), Genova (22), Bologna (28), Torino (31), Modena (51), Sorrento (63), Verona (74), Siena (77). L’Italia, dunque, domina, ed è seconda solo agli Stati Uniti per numero di località in classifica.

