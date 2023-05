S. Teresa, oggi l'addio ad Andrea Finocchio: conducente denunciato per omicidio stradale aggravato

Sarà dato oggi l’ultimo saluto ad Andrea Francesco Finocchio, il giovane morto sabato scorso in un incidente stradale nel Palermitano. La salma del 29enne è giunta ieri pomeriggio nella sua abitazione di via Coletta, nel quartiere Sparagonà, dopo un passaggio sul lungomare di S. Alessio Siculo per fargli ammirare l’ultima volta il Capo che tanto amava, vicino al quale in estate svolgeva l’attività di bagnino in uno stabilimento balneare.

I funerali si terranno alle 16 nel santuario Madonna del Carmelo e la comunità si fermerà per rispettare il lutto cittadino proclamato ieri dal sindaco Danilo Lo Giudice, dalle 14 fino alla conclusione delle esequie, in segno di cordoglio per la scomparsa e per unirsi al dolore dei familiari anche in forma pubblica ed istituzionale. Sospese tutte le manifestazioni e sul Municipio sarà esposta la bandiera a mezz’asta; cittadini, titolari di attività commerciali, sociali e produttive sono stati invitati ad esprimere la loro partecipazione al lutto con la sospensione delle attività durante la cerimonia, in segno di raccoglimento e rispetto.

La salma è rientrata a S. Teresa di Riva dopo l’autopsia eseguita su disposizione della Procura della Repubblica di Termini Imerese, che ha aperto un’inchiesta a seguito dell’incidente costato la vita al giovane nella notte tra il 5 e 6 maggio, mentre stava andando con un amico ad assistere alle gare di rally della Targa Florio.

Nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente della Toyota “Yaris”, il 37enne G. N. di Savoca, denunciato a piede libero per omicidio stradale aggravato dall’essersi posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come emerso dagli accertamenti tossicologici eseguiti dopo il sinistro sul quale hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Cefalù, che hanno anche ritirato la patente di guida all’automobilista.

