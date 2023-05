Milazzo, per accedere alle "Piscine di Venere" servirà un contributo volontario

Lo scorso anno la notizia provocò una levata di scudi, quest’anno il presidente dell’Area marina protetta (Amp), Giovanni Mangano, ha voluto chiarire come avverrà l’accesso alle “Piscine di Venere”, l’angolo più suggestivo del promontorio che nel periodo estivo registra anche 30mila accessi.

Nessun ticket ma, coloro che vorranno raggiungere uno dei beni più caratteristici del Capo dovranno versare un contributo volontario. Un modo sia per razionalizzare gli accessi, ma anche per consentire quanto necessario per mantenere il decoro dell’area. Al momento non sono stati anticipati i dettagli, anche perché la questione dovrò essere definita nel Consiglio di amministrazione dell’Amp e poi si dovrà sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Fondazione Lucifero che ha la proprietà di alcune aree.

«Non si tratta tecnicamente di un ticket, voglio sottolinearlo – precisa Mangano – ma di un contributo dal prezzo consigliato (probabilmente un paio di euro), fondi con cui l’Area marina protetta potrà mantenere la pulizia dei luoghi e fornire servizi a turisti e milazzesi. Non c’è dubbio che occorra regolamentare l’accesso, visto che da luglio a settembre si registrano annualmente almeno 30.000 persone, troppe per essere monitorate e preservare i luoghi di alto pregio naturalistico. In tante località si paga per accedere a spiagge o luoghi naturalistici: dalla riserva dello Zingaro alle Gole dell’Alcantara».

E secondo quanto emerso recentemente, alcuni dati dell’Ispra avrebbero evidenziato che non è possibile consentire ad esempio che il pH dell’acqua si alteri così come accaduto nell’estate dello scorso anno. Ecco perché si sta valutando come regolamentare gli accessi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata