Il messinese Filippo Romano nominato prefetto ad Agrigento

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha nominato il messinese Filippo Romano prefetto di Agrigento.

Filippo Romano, 57 anni, nato a Udine ma da famiglia siciliana (il nonno e il padre furono magistrati anche a Messina), è entrato nel Corpo prefettizio nel 1994.

Ha maturato una carriera molto variegata (Capo di Gabinetto a Vibo Valentia e dirigente d’area a Reggio Calabria e Lecce, Capo di Gabinetto della Prefettura di Messina e, dal 2013 al 2017, a Palazzo dei Leoni, come Commissario straordinario della Provincia regionale e della Città metropolitana). Oltre al servizio a Messina, che lo ha visto in prima linea in diverse iniziative in un periodo molto difficile dovuto alle convulse trasformazioni della ex Provincia, ha gestito diversi comuni sciolti per mafia: Canicattì (Ag), Platì (Rc), Taurianova (Rc), Racalmuto (Ag), San Cataldo (Cl) nonché Rosarno (Rc) e Galatina (Le).

Negli ultimi anni, proveniente da un periodo da Vicario e poi Reggente della Prefettura di Siracusa, è stato impegnato nel contrasto dei roghi di rifiuti nella “Terra dei fuochi”, fra Napoli e Caserta, come Incaricato speciale del Ministro dell’Interno.

Ora il ritorno in Sicilia: «L’esperienza alla guida di Palazzo dei Leoni – osserva il nuovo prefetto – mi diede la grande soddisfazione di fare qualcosa per la mia terra, con impegno e passione, in una carriera quasi tutta trascorsa fuori dall’Isola; adesso farò il massimo per essere all’altezza del compito in frangenti molto delicati in una provincia che è anche frontiera del Paese e d’Europa».

