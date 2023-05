Rometta, presto in sicurezza l’Elementare di via Giurba

Appaiono all’orizzonte importanti opere nel contesto dell’edilizia scolastica. Sono iniziati i lavori per il miglioramento sismico della scuola elementare in via Giurba di Rometta centro, con le risorse pari a 700mila euro assegnati dalla Regione.

I progettisti sono gli ingegneri Carmelo Ridolfo, Mario Saitta e Giuseppe Saitta e gli architetti Felice Testagrossa e Giuseppe Liuzzo. Il responsabile unico del procedimento è invece l’ingegnere Nicolò Cannata, a capo dell’Ufficio tecnico comunale. L’immobile è di proprietà del Comune di Rometta, è stato realizzato a metà degli anni Sessanta e sorge nel centro storico di Rometta, in un’area immediatamente a valle del parco di Federico II in cui sono presenti i resti dell’antico castello. La struttura è stata realizzata in un unico intervento e non è mai stata oggetto di ulteriori lavori. Pertanto, l’intero manufatto è caratterizzato da un unico schema strutturale, nonché da tecniche costruttive presumibilmente tipiche dell’epoca di costruzione.

L’intervento prevede quindi l’esecuzione di tutte le opere necessarie a migliorare sismicamente l’edificio e le attività di demolizione e di ripristino ad esse connesse. Obiettivo della progettazione è il miglioramento sismico della scuola primaria, con lo scopo di ridurre sensibilmente l’attuale stato di vulnerabilità.

