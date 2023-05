Messina, via alla gara per la Fiera: un balcone libero sul mare

Un altro step verso la nuova Fiera. L’Autorità di Sistema ha pubblicato il bando di gara per la ristrutturazione della cittadella che verrà trasformato in uno spazio aperto, un parco urbano come mai si è visto in quei luoghi.

È stata la città a volere questo tipo di futuro per un’area così ricca di potenziale. Una richiesta nata dalla condivisione della Autorità di Sistema delle decisioni, di fatto, urbanistiche un po’ su tutto il waterfront del centro città. Molto ha fatto anche la demolizione di un paio di padiglioni che ha squarciato il velo di cemento che negava il mare ai messinesi.

Adesso questo progetto, potenzialmente, stralcio del più complessivo concorso di progettazione dell’affaccio fra Boccetta e Annunziata, darà un nuova funzione a quegli spazi che per decenni sono stati aperti al pubblico solo per la “Campionaria”.

L'importo complessivo dei lavori è di 5.316.715 di cui 5.214.960 per importo dei lavori a base d’asta. Compresi oneri, iva e fondi a disposizione l’appalto vale oltre 7 milioni di euro. Le offerte dovranno arrivare entro il 12 giugno prossimo, mentre la vincitrice avrà 13 mesi per completare l’opera.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata