Certamen Peloritanum a Messina, ecco tutti i nomi dei vincitori

Sono stati ufficializzati i nomi dei vincitori del “Certamen Peloritanum”, il premio del liceo classico Maurolico che da anni premia gli studenti di tutta Italia, appassionati alla lingua latina. Nella categoria Seniores i primi tre posti sono occupati da Daniele Sardo Infirri (Liceo "Piccolo" di Capo d'Orlando), Francesco Dieni (Liceo "Impallomeni" di Milazzo) e Emanuele Gallo (Liceo "Garibaldi" di Palermo). Nella categoria Iuniores il primo premio a Michele Lupo (Liceo "Maurolico" di Messina), secondo per Domenico De Salvo (Liceo "La Farina" di Messina), terzo per Santina Di Bella (Liceo "La Farina" di Messina). Nella sezione "Scientifico-Umanistica" i primi tre posti sono per Alisea Pulito (Liceo "Galilei" di Spadafora), Claudio Merillo (Liceo "Galilei" di Spadafora), Cristina Repici (Liceo "Galilei" di Spadafora).

Il 18 maggio alle 16 la premiazione nell'Aula magna del Liceo Maurolico.

