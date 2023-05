Borgo antico di Milazzo, segnali di ripresa con giovani imprenditori

Borgo antico, timidi segnali di ripresa. Dopo i problemi degli ultimi anni, sono tornati i visitatori che apprezzano l’offerta gastronomica dei locali ma anche l’intrattenimento musicale all’interno degli stessi. E il fatto che alcuni giovani abbiamo deciso di investire aprendo dei locali è un segnale confortante. Una dimostrazione del fatto che si crede nel rilancio di una zona strategica a due passi dal Castello che dovrebbe essere il volano della città, specie se troveranno riscontro gli investimenti annunciati e ancora da fare. Le proteste di un tempo dei residenti sembrano un ricordo anche perché la musica dal vivo viene tenuta sotto controllo e la movida nelle antiche viuzze sottostanti alla cittadella fortificata è meno... invasiva. Nessun disordine, viabilità senza intoppi, rifiuti zero.

«Credo in queste iniziative» afferma Michele Russo, giovane imprenditore che ha preannunciato anche l’organizzazione di eventi culturali, convinto che «il Borgo possa tornare ad essere quel riferimento che sino a pochi anni fa era per i giovani di tutta la provincia. Del resto quest’area rappresenta il fulcro per l’economia milazzese oltre ad essere un importante centro di aggregazione giovanile». «Siamo pronti ad un dialogo con gli amministratori – aggiunge Maria Andaloro –. Ribadiamo che non siamo per la musica da discoteca ma per l’intrattenimento piacevole».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata