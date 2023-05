Messina, paura in via Cherubini. 20enne tenta il suicidio: salvato dai materassi dei passanti

Momenti di paura, poco fa, al rione di Provinciale. In via Cherubini, un ventenne ha manifestato l'intenzione di compiere un gesto estremo, la scena è stata notata e gli è stata salvata la vita grazie a un intervento tanto tempestivo quanto provvidenziale. Intorno alle 18, dopo essersi procurato delle ferite agli arti superiori, si è lanciato dal balcone della sua abitazione posta al primo piano di una palazzina, per poi "atterrare" su materassi sistemati nel frattempo da alcuni passanti.

Richiesto l'intervento del 118, sul posto si è fiondata un'ambulanza che ha trasportato il giovane al vicino Pronto soccorso del Policlinico universitario "Gaetano Martino". Il ventenne non è in gravi condizioni. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.

