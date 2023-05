Furto in chiesa a Sant'Agata Militello: ladri portano via 500 euro di offerte

Furto nella notte tra sabato e domenica scorsi all’interno della sacrestia della Chiesa Madre di S. Agata Militello.

Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno a 500 euro in denaro contante frutto delle offerte che i fedeli avevano lasciato durante le funzioni religiose nel corso dell’ultima settimana. Non sembra che oltre ai soldi sia stato trafugato altro.

A scoprire l’accaduto il parroco Padre Daniele Collovà che, giunto in canonica, ha trovato la porta del proprio ufficio sfondata e si è quindi accorto della sparizione dei contanti.

L’ignoto, non è chiaro se ad agire sia stato un solo individuo o più persone, si sarebbe introdotto nottetempo scavalcando una recinzione laterale che immette nell’area sottostante il campanile da cui, passando attraverso una porticina, si ha libero accesso alla Chiesa e, quindi, alla canonica retrostante.

