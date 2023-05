Concorsi al Comune di Messina: le prove dal 1 giugno

Quindici giorni per tutte le prove preselettive. Un tour de force che partirà ai primi di giugno e che proseguirà durante l’estate con le altre due prove.

Ieri, la commissione che esaminerà i candidati ad uno dei nove profili, ha pubblicato le prime date dei test che riguardano l’assunzione di 50 istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato a Palazzo Zanca. Per i 2.011 candidati l’appuntamento è fissato per il primo giugno, in due trance: un alle 13 e l’altra alle 16,30. A stretto giro scatteranno le convocazioni formali a tutti i candidati che però adesso hanno una indicazione precisa di quando dovranno sostenere il test.

Presto anche per le altre otto figure si conosceranno i dettagli specifici delle convocazioni che dovrebbero avvenire, in linea di massima, fra il primo giugno e il 15 giugno.

Con 341 complessivi posti a disposizione (e 26.622 domande di partecipazione), in maniera generica, si può dire che ce la farà uno su 78. La figura che ha fatto registrare il maggior numero di candidature è stata di gran lunga quella per istruttore amministrativo. Le istanze pervenute sono stata quasi la metà del totale, cioè 12.555. Ma particolarmente battuto è stato anche il bando per funzionario Amministrativo. 5289 domande per 79 posti. Sono invece 2011 per 50 posti le istanze per istruttore tecnico. L’istruttore contabile con soli 7 posti ha raccolto 1534 domande. A seguire ci sono le 1425 istanze per i 20 funzionario legale. 25 i posti per funzionario contabile con 1025 candidati. Sono solo 5 i posti vacanti per funzionario della Vigilanza e se li contendono in 531. Il numero più esiguo è quello degli avvocati. Sono “solo” 413 domande per 5 posti.

