Milazzo, paura per il crollo di un muro in via Ventimiglia

Nuovo crollo di una parete perimetrale di un antico palazzo in via Ventimiglia e, ancora una volta, per puro caso si evita la tragedia.

Quando ieri mattina è venuta giù una parte di muro per fortuna non stava transitando nessuno. Il boato è stato però avvertito dai residenti che hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire la messa in sicurezza della zona interessata. Ma i rischi sono continui e, accogliendo la protesta dei residenti, il consigliere comunale di “Forza Italia” Giuseppe Stagno ha preannunciato che domani presenterà un esposto in Procura «per denunciare il comportamento omissivo dei proprietari che hanno l’obbligo di intervenire alla luce anche dell’ordinanza sindacale che impone la manutenzione di fondi ma anche di ruderi. E questo non è stato fatto. Stavolta non ci sono stati danni alle persone ma il rischio è quotidiano.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata