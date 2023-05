Messina: flop del bypass Baglio, soluzione autovelox o chiusura di Boccetta

Stavolta bastano due indizi per fare una prova: quella che qualcosa, lassù, non va. Due incidenti in sedici ore hanno bloccato altrettante volte la nuova viabilità lungo la tangenziale di Messina. Due incidenti arrivati nel medesimo punto che porta al nuovo bypass Baglio.

Ovviamente non può essere solo il caso ad aver creato i presupposti per il doppio blocco nel breve volgere di mezza giornata. La velocità con la quale i mezzi hanno imboccato quella strettoia ha contribuito ad aggravare l’impatto. E allora, se si ripetessero gli incidenti, il Cas deve individuare un metodo perché vengano rispettati i limiti e ridotte le possibilità di nuovi “patatrac”. Come? una soluzione indiretta potrebbe essere quella di posizionare un autovelox che “induca” gli automobilisti a rispettare il limite di 40 km/h. La segnaletica può essere rafforzata ed in parte è già stato fatto ieri. Resta il fatto che il bypass, la secca deviazione sulla sinistra, arriva poco dopo un tunnel e questo può cogliere di sorpresa qualcuno che va troppo veloce o è distratto. Poi c’è la soluzione più drastica. Per le prossime due settimane, chiudere in ingresso gli svincoli di Boccetta e Giostra per chi viene da Villafranca. Allargare la carreggiata che porta sul bypass e limitare i pericoli d’impatto. Ma questo avrebbe conseguenze significative sul traffico cittadino perché tutto il flusso autostradale finirebbe su Messina Centro da dove dovrebbe passare anche chi viaggia verso la zona nord della città. Il monitoraggio da parte del Consorzio, della PolStrada e immaginiamo della Prefettura proseguirà in queste ore.

D’altro canto si sono susseguite molte riunioni formali e informali per stendere un piano d’intervento e sicurezza prima dell’apertura del temuto bypass e quindi vogliamo credere che l’attenzione sia rimasta alta anche in queste 48 ore così difficili, anche più di quanto lo stesso tavolo prefettizio non avesse potuto ipotizzare.

«Due incidenti nello stesso punto e nell'arco di sole 24 ore sono un chiaro segnale che bisogna immediatamente adottare dei provvedimenti per garantire la sicurezza degli automobilisti – ha commentato il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca –. È abbastanza paradossale quello che è avvenuto e bisogna agire subito, prima che ci siano nuovi incidenti. Ho dunque contattato il presidente del Cas e l'assessore regionale alle Infrastrutture sollecitandoli a mettere immediatamente in sicurezza quel tratto autostradale e a verificare il rispetto delle norme previste dal Codice della strada.. Purtroppo le autostrade siciliane non godono di grande fortuna o più probabilmente dovrebbe esserci maggiore attenzione da parte del Cas. Non è plausibile rischiare la vita ogni qualvolta si decida di viaggiare, per brevi o lunghi spostamenti, in autostrada».

