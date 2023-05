Viabilità in tangenziale a Messina, dalle 16 si transita sulla bretella Baglio

Adesso c’è anche un appuntamento ben preciso. Alle 16 di oggi, venerdì, scatterà la nuova viabilità in tangenziale. Senza esasperazioni, si può dire che quella che si concretizza domani è una piccola rivoluzione. Lo è più che per le novità sotto il profilo della stretta mobilità, perché segna l’avvio dell’ultima fase dei lavori per la realizzazione del viadotto Ritiro. E dopo sei anni di lavori, ci voleva proprio.

L’ordinanza del Consorzio Autostrade ha confermato l’appuntamento che era stato dato in occasione dell’ultima seduta del comitato operativo della viabilità in Prefettura. Aggiunto solo l’orario che, rispetto alla prima ipotesi, è solo scivolato di una manciata di ore per consentire gli ultimi adeguamenti della segnaletica in autostrada. E allora ripassiamo come cambierà la viabilità nel tratto compreso fra la galleria Telegrafo e lo svincolo di Boccetta, solo per chi viaggia in direzione Messina.

Per le prime due settimane

Chi arriva da Villafranca, arrivato alla galleria Telegrafo, avrà due possibilità: se deve uscire a Giostra e Boccetta, rimarrà sulla corsia di destra e obbligatoriamente, come succede adesso, uscirà allo svincolo di Giostra e, se vuole proseguire fino a Boccetta (ma solo fino a Boccetta) girerà attorno alla rotatoria del viale riprenderà l’autostrada e appunto uscirà al successivo svincolo. Ma lo ribadiamo non potrà andare oltre. E in più non potrà nemmeno più fare ‘inversione a “U” prima del primo semaforo del Boccetta e rientrare in autostrada. In caso di necessità dovrà arrivare fino a via Cagini. Se, invece, l’automobilista, deve andare a Messina Centro o proseguire oltre, in direzione Catania dopo la galleria Telegrafo, dovrà tenere la sinistra, utilizzare il bypass Baglio, cioè la discesa realizzata proprio fra i due tunnel che hanno questo nome, passare nella carreggiata opposta dove si viaggia in doppio senso, e poi rientrare, 3 km dopo, grazie alla bretella San Corrado, che si trova dopo lo svincolo di Boccetta, nella carreggiata corretta. Chi vive nella zona nord e dovrà andare verso Catania o passerà dalle vie cittadine per prendere Boccetta (scelta preferenziale) o dovrà entrare a Giostra, uscire a Boccetta e rientrare allo stesso svincolo (sempre da Piazza Cagini) in autostrada per andare verso Sud.

Fra due settimane

Lo svincolo di Giostra in uscita per chi viene da Villafranca sarà chiuso. Tutti, dovranno usare il doppio senso, ma nel frattempo sarà stato realizzato un secondo bypass a Boccetta per consentire l’uscita dalla tangenziale. Chi userà Giostra in ingresso verso sud , dovrà uscire obbligatoriamente a Boccetta. Nulla cambierà per chi viaggia in direzione Palermo.

