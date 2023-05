Ponte Mela tra Barcellona e Milazzo, arrivano variante e fondi per un’indispensabile via alternativa

Approvata, su disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato alle Infrastrutture Duilio Alongi, la perizia di variante suppletiva, con il relativo finanziamento, per l'immediata realizzazione della bretella provvisoria che consentirà di realizzare il percorso alternativo tra le due sponde del torrente Mela.

Ad accelerare l'iter, l'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, sensibilizzato dall'intervento del deputato regionale Pino Galluzzo il quale ha esposto le condizioni di disagio che si sono create a danno della popolazione locale con la mancata previsione progettuale di una viabilità alternativa. La perizia di variante redatta dal Genio civile di Messina, ha individuato e previsto per la realizzazione del bypass viario immediatamente a valle del viadotto, un importo pari a € 136.670,58. La copertura finanziaria dei lavori previsti in perizia è stata assicurata con le somme derivanti dagli “imprevisti e dall'accantonamento per il caro-materiali”. Infatti, il quadro economico del progetto, nonostante l'impiego della somma di € 136.670,58, resterà immutato, pari all'importo originario di € 4.464.301,82. È stato lo stesso rup, l' ingegnere capo del Genio civile Nicola Alleruzzo, a dover relazionare all'Assessorato ed al Dipartimento tecnico delle Infrastrutture «la sopravvenienza delle problematiche correlate alla chiusura del viadotto e dei disagi derivanti dalla interruzione della transitabilità in una importante arteria viaria, nonché la necessità di definire le azioni da avviare per la prosecuzione dei lavori individuando soluzioni che possano contemperare le esigenze segnalate dai rappresentanti delle comunità locali con quelle della sicurezza degli utenti e delle maestranze».

