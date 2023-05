Carabiniere messinese di Torrenova muore in un incidente stradale a Cagliari

Un carabiniere originario di Torrenova, centro della provincia tirrenica di Messina, in servizio a Cagliari al 9° Battaglione Sardegna, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto alla periferia della città, in viale Monastir. Roberto Orlando, 28 anni, in sella a una moto Yamaha, è stato travolto attorno alle 18.15 da un furgone che ha attraversato la strada oltrepassando la doppia striscia continua, secondo i primi rilievi.

I tentativi dei soccorritori di rianimarlo sono stati vani. Sul posto sono accorsi i carabinieri e la polizia locale, incaricata di accertare la dinamica dell’incidente.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale di Torrenova

"Tutta l'amministrazione comunale, nella certezza di esprimere anche i sentimenti dell'intera comunità, si stringe al dolore della famiglia Orlando per la prematura e tragica scomparsa di Roberto".

