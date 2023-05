Ponte Mela, la prefetta convoca tutti. Dalla Regione i fondi per il bypass

Convocato dalla prefetta Cosima Di Stani per la mattinata di venerdì il tavolo tecnico sul ponte Mela. Un tavolo richiesto venerdì scorso dai sindaci Calabrò di Barcellona e Midili di Milazzo per superare l'emergenza causata dalla mancata previsione di una viabilità alternativa in prossimità del ponte sul torrente Mela, chiuso da sabato scorso al transito veicolare per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piloni e la demolizione e ricostruzione dell'impalcato, a rischio di imminente crollo per difetti di costruzione e per lo stato generale di degrado strutturale.

Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da una frenetica attività amministrativa intrattenuta su più fronti. Infatti i due sindaci hanno inviato nella prima mattinata di ieri all'ingegnere capo del Genio Civile Nicola Alleruzzo, Rup dei lavori, una richiesta urgente per avere «notizie in merito alla realizzazione del bypass sul torrente Mela finalizzato a consentire una viabilità alternativa nel periodo di svolgimento dei lavori di ricostruzione del ponte Mela, così come concordato nelle riunioni del 3 marzo e del 3 aprile». Nella missiva, Calabrò e Midili, hanno evidenziato che «l’unilaterale decisione di interdire il transito prima della realizzazione della “bretella” sta provocando infatti una situazione di grave criticità che non è sostenibile. Pertanto si comunica che i sottoscritti sindaci attenderanno di avere entro venerdì 5 maggio il cronoprogramma dei lavori di realizzazione del bypass, riservandosi in caso di mancato riscontro di promuovere iniziative eclatanti a difesa delle comunità che rappresentano».

Sul fronte regionale, nel tardo pomeriggio di ieri, il deputato Pino Galluzzo, dopo aver incontrato l'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dopo aver interloquito con il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico Duilio Alongi, ha fatto sapere che già oggi, nelle prossime ore, sarà firmato il decreto assessoriale con il quale saranno stanziati 166.800 euro per la realizzazione del bypass. Somme, queste, prelevate dal ribasso d'asta della gara d'appalto del ponte, per le quali lo stesso ingegnere Alleruzzo ha rilasciato il nulla osta. Quest’ultimo ha anche inviato al dipartimento regionale tecnico la perizia di variante del progetto. Perizia necessaria per costruire il bypass che nel progetto che risale al 2019 non era stato previsto. Si attende per oggi – così come annunciato da Galluzzo – il decreto che rende disponibili i 166.800 euro e l'approvazione della perizia di variante del progetto. Banco di prova per la verifica della procedura che dovrà portare alla realizzazione della bretella sulla spiaggia alla foce del torrente Mela sarà il tavolo tecnico convocato per venerdì in Prefettura.

