Terribile incidente sulla A18 Messina-Catania: 60enne messinese in rianimazione

Grave incidente sulla A18 questa mattina attorno alle 8,30. Con ogni probabilità a causa dell'asfalto bagnato, un'utilitaria (con a bordo due persone), dopo un testacoda, è finita fuori strada all'altezza del viadotto Fago, fra Acireale a Giarre.

L'uomo che era alla guida, un 60enne di Messina, sbalzato fuori dal mezzo per l'impatto, si trova in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania, Ferita la donna di 56 anni (anch'ella in prognosi riservata) che viaggiava con lui. A trasferire l'uomo al Cannizzaro l'elisoccorso del 118 atterrato in autostrada

© Riproduzione riservata