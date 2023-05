Messina, la polizia metropolitana ha un cappellano

Il Corpo della Polizia Metropolitana di Messina ha un cappellano: si tratta di don Gianfranco Centorrino, parroco del santuario chiesa del Carmine, già alla guida della Polizia Municipale. La nomina, accolta dall’arcivescovo Giovanni Accolla su proposta del sindaco metropolitano Federico Basile e del comandante del Corpo Giovanni Giardina, è stata ratificata nei giorni scorsi.

Una scelta che ha messo d’accordo tutti quella di don Gianfranco, “le cui doti umane e cristiane sono note all’intera comunità religiosa cittadina”, si legge nella nota di Basile; il sindaco ha ritenuto opportuno istituire per la prima volta questa figura cosi da “garantire al personale un adeguato supporto morale e spirituale, consentendo di superare le tensioni derivanti dalle gravose e delicate attività da svolgere quotidianamente nell’ambito dei compiti d’istituto al servizio della collettività”.

“Ho desiderato tanto la presenza di don Gianfranco in seno a Corpo della Polizia Metropolitana, conosco la sua levatura spirituale e quel senso di paternità con il quale, sono certo, ci guiderà, orientando la nostra missione al bene della collettività”. Un incarico di grande responsabilità per il sacerdote, da sempre vicino alle istituzioni, che ha voluto manifestare gratitudine all’arcivescovo, al sindaco Basile e al comandante Giardina.

“Sono pronto a mettermi in cammino insieme a questa grande famiglia, facendomi promotore di quei valori di condivisione, cooperazione e responsabilità, propri di chi opera per il bene della cittadinanza”. Il 16 maggio prossimo, in occasione del 19mo anniversario di canonizzazione di Sant’Annibale Maria di Francia patrono della Polizia Metropolitana, don Centorrino e il rettore della basilica di Sant’Antonio padre Mario Magro concelebreranno la messa nella cripta del santuario e renderanno omaggio il corpo incorrotto del santo, alla presenza delle autorità istituzionali.

