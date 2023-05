UniMe, quando gli investimenti... pagano: approvato il Bilancio unico di esercizio

«Ampliamento degli spazi didattici, potenziamento delle strutture di ricerca e dei servizi che coinvolgono la parte più preziosa e importante dell’Ateneo, cioè i suoi studenti». Sono le linee portanti indicate dal rettore Salvatore Cuzzocrea, dopo l’approvazione del Bilancio unico di esercizio, avvenuta nella seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 27 aprile, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.

L’Università di Messina ha chiuso il 2022 con un patrimonio netto di quasi 340 milioni di euro, evidenziando un utile d’esercizio di poco più di 12 milioni. «Tale importante risultato – spiegano il rettore Cuzzocrea e il direttore generale, l’avv. Francesco Bonanno – è stato raggiunto nonostante i considerevoli investimenti per il miglioramento delle strutture universitarie e dei servizi a favore degli studenti (+33 per cento rispetto al 2021). Inoltre, il Conto economico 2022 evidenzia maggiori costi per materiali di consumo per i laboratori (+59%) correlabili ad un incremento dei proventi da ricerche commissionate (+49%) e dei proventi da finanziamenti competitivi (+14%). Si registra, inoltre, un incremento del 36% degli ammortamenti (per attrezzature didattiche, informatiche, arredi) che passano dai 10 milioni del 2021 a oltre 14 milioni nel 2022.

